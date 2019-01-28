Предложение Путина по жилью для сирот — «прорывное решение»

Кемерово, , 16:55 — REGNUM Заявление властей Кемеровской области о трехкратном увеличении в 2019 году финансирования программы обеспечения жильем сирот может обеспечить региону ведущие позиции в России по скорости решения наболевших социальных вопросов. Дополнительным стимулом для роста жилищного рынка Кузбасса станет ультиматум, поставленный муниципалитетам главой Кузбасса Сергеем Цивилевым.

Вице-губернатор региона Елена Пахомова отметила, что в текущем году в бюджете Кемеровской области зарезервировано 1,6 млрд рублей на приобретение жилья для сирот, что в три раза превышает показатель минувших двенадцати месяцев. Признавая исключительную актуальность данной проблемы, чиновники намерены сосредоточить внимание на решении в первую очередь организационных моментов, тормозящих эффективность реализации федеральной программы. Как подчеркнула Пахомова, в прошлом году не все районы области освоили выделенные целевые средства. Одна из причин — нехватка времени. В связи с этим губернатор Кемеровской области четко обозначил — те муниципалитеты, которые в 2019 году не успеют освоить субвенции на предоставление жилья, лишатся областного финансирования.

По словам управляющего холдингом «Сибуглемет» Ильдара Узбекова, жесткая позиция регионального руководства вкупе с последними поручениями президента, помогут Кузбассу в числе первых решить проблему обеспечения жильем детей-сирот.

«В конце декабря Владимир Путин утвердил перечень поручений, направленных на улучшение условий обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, — напомнил Ильдар Узбеков. — Предусматривается, что число жилых помещений для таких детей не может превышать 25% от общего количества квартир в доме. Это означает, что подрядчики не смогут строить отдельно «сиротские» дома, в которых с целью экономии денег занижены эксплуатационные требования и не соблюдаются нормативы».

Ильдар Узбеков отметил, что большинство споров в России вокруг жилья для сирот до сих пор касалось именно качества предоставляемой жилплощади, когда строились «скворечники» «для галочки», от которых новоселы были вынуждены отказываться по причине непригодности квартир для проживания.

«В ряде регионов доходило до абсурда — где-то отсутствовало водоснабжение, где-то канализация и санузел, а где и электричество. Зафиксированы случаи, когда подрядчики строили жилье без проведения проектно-изыскательских работ, а затем для ввода его в эксплуатацию предоставляли документы, содержащие ложные сведения», — пояснил Ильдар Узбеков, пояснив, что теперь, после поручений главы государства, лазейка для мошенников исключена — «квартиры обязаны будут выдавать в обычных многоквартирных домах».

Руководитель одного из системообразующих угольных предприятий, глава венчурного фонда CoalFuture Ильдар Узбеков добавил, что прорывное экономическое решение властей Кемеровской области поспособствует увеличению показателей строительной отрасли региона в целом: «Активизация работы по предоставлению жилья сиротам неотделима от роста строительного рынка в регионе. Значит, поднимется спрос на ипотеку. И здесь фонд CoalFuture может сыграть не последнюю роль. Развивая угольную промышленность, мы будем создавать новые рабочие места с достойными зарплатами. А это, в свою очередь, поможет людям решать жилищный вопрос».