Совет Европы рискует стать «советом половины Европы»: о выходе России из СЕ

Москва, , 16:17 — REGNUM Совет Европы должен принять политическое решение по вопросу о России, нынешний кризис создан руками самого СЕ, который без России превратится в «совет половины Европы», отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 28 января, политолог Алексей Мухин, комментируя сообщения о «проработке сценария» возможного выхода России из состава СЕ.

Как сообщалось ранее, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв заявил, что сценарий возможных последствий выхода «прорабатывается на межведомственном уровне». Россия не намерена выплачивать «долг» про взносам до момента снятия с нее политических санкций. Косачёв добавил, что Россия заинтересована в продолжении сотрудничества с СЕ по целому ряду ранее утвержденных конвенций.

«Решение об исключении России из состава Совета Европы будет принято автоматически, если до июля 2019 года Россия не внесет платежи или если сам СЕ не выполнит требований России о снятии с нее политических санкций. Ни одна страна ранее не подвергалась подобной дискриминации, и решение по данному вопросу в любом случае будет политическим.

Сейчас мяч на их стороне поля. Если они восстановят права российской делегации, то вопрос может быть урегулирован. Если же они продолжат эту странную дискриминационную политику, то России будет просто неинтересно в этом участвовать. Хотя сейчас сотрудничество с Советом Европы во всех, кроме ПАСЕ, форматах продолжается.

Но вопрос не только в том, что Россия будет делать без СЕ — вопрос также и в том, что СЕ будет делать без России. Совет Европы фактически станет советом половины Европы. Поэтому нашим европейским партнерам нужно перестать перекладывать с больной головы на здоровую. Им нужно вспомнить, что к нынешнему кризису привела их собственная политика. Они должны всё взвесить и оформить свое политическое решение», — отметил Алексей Мухин.