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Японские военные самолеты приняли участие в учениях в Пакистане

Политика

Два противолодочных P3-C прибыли на авиабазу Мехран

Исламабад, 28 января 2019, 18:24 — REGNUM  27 января командование ВМС Пакистана сообщило о визите двух японских противолодочных самолетов Lokheed P3-C Orion на военно-морскую авиабазу Мехран (провинция Синд).

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, японская морская авиация приняла участие в совместных с пакистанской авиацией военно-морских учениях в Аравийском море, целью которых было обеспечение безопасности в регионе и укрепление взаимодействия. Также в честь японских пилотов устроили торжественный ужин и показали им музей ВМС Пакистана.

Согласно официальному заявлению командования пакистанских ВМС, этот визит — «поистине прорывной момент» во взаимоотношениях военных обеих стран.

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Зарубежная хроника
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