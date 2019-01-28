Радев заявил об «эрозии демократии» в Болгарии и анонсировал новые выборы

София, , 16:14 — REGNUM 2018 год был отмечен снижением уровня демократии и ростом беззакония в Болгарии. Об этом 28 января заявил президент Болгарии Румен Радев на пресс-конференции в Софии, в ходе которой он подвёл итоги двух лет своей работы на посту.

«Это был год иллюзорной стабильности, роста беззакония и эрозии демократических завоеваний. Президентский институт часто служил последним барьером перед лоббистским законодательством и безответственными политическими действиями», — сказал Радев.

В качестве последнего примера президент привёл решение межведомственной комиссии министерства обороны о закупке американских истребителей F-16 для ВВС Болгарии, которое он ранее назвал «триумфом лоббизма».

По его мнению, процедура выбора нового самолёта не была «прозрачной, открытой и объективной», а планы провести демократическую процедуру, при которой будет отобрано лучшее из предложений, «потерпели провал». В результате, как считает президент, действия правительства «опорочили» модернизацию армии.

Радев также отметил, что успехи, о которых заявляют в кабинете министров, не приводят к улучшению жизни болгарских граждан, а «мантра о стабильности и экономическом росте» в Болгарии стабильно удерживает страну на последних местах в Юго-Восточной Европе.

«Сокращение нации происходит драматическими темпами. Бегство молодёжи за границу не прекращается. Целые общности македонизируются по социальному признаку, что усложняется и этническим фактором. По данным Болгарского народного банка, 2018 год стал катастрофой для иностранных инвестиций, а закрытие предприятий превращается в устойчивую тенденцию», — заявил президент.

Радев напомнил, что за минувший год им было наложено вето на семь законопроектов, принятых депутатами Народного собрания. И это, по его словам, было не противостоянием парламенту, а результатом отсутствия реального обсуждения проблем.

Президент констатировал, что не видит возможностей для ведения диалога с действующим правительством во главе с премьер-министром Бойко Борисовым, и отметил, что для него не стоит вопрос о том, предстоят ли стране досрочные выборы, а речь лишь о том, когда они состоятся.

В ходе пресс-конференции Румен Радев сообщил о намерении сформировать Совет стратегического развития Болгарии, к участию в котором будут привлечены представители научных кругов и различные эксперты. По его словам, задачей совета будет выработка «альтернативы экономическому и идейному застою, в котором застряла Болгария».

Напомним, что Болгария является парламентской республикой. Президент обладает правом вето на решения Народного собрания, которые вступают в силу только после его подписания. Главным органом исполнительной власти в стране является совет министров (правительство). Он избирается Народным собранием по предложению премьер-министра, которому в установленном порядке поручает сформировать кабинет президент.

Румен Радев вступил в должность президента Болгарии в январе 2017 года, одержав победу на выборах при поддержке Болгарской социалистической партии. Третий по счёту кабинет министров во главе с лидером партии ГЕРБ Бойко Борисовым был сформирован в Болгарии в мае 2017 года.