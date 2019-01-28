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Абэ обещает укрепить связи с Китаем и подписать мирный договор с Россией

Политика

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Абэ обещает укрепить связи с Китаем и подписать мирный договор с Россией
Иван Шилов © ИА REGNUM
Синдзо Абэ

Токио, 28 января 2019, 16:10 — REGNUM  Премьер-министр Японии Синдзо Абэ пообещал в понедельник, что будет продолжать расширять связи своей страны с Китаем, но заявил также, что Японии по-прежнему необходимо укреплять свои оборонные возможности в отношении космоса на фоне опасений по поводу военной деятельности Китая и неопределенности в отношении денуклеаризации Северной Кореи. Об этом сообщает 28 января Stars and Stripes.

В политической речи в парламенте Абэ опустил ссылки на Южную Корею, которую он обычно упоминал как самого важного соседа Японии. Абэ отметил, что отношения между Японией и Китаем вернулись к «нормальному» состоянию с момента его визита в Пекин в октябре, и теперь он хочет и дальше развивать сотрудничество в торговой и других областях.

«Японо-китайские отношения полностью вернулись на нормальную орбиту, — сказал Абэ. — Я выведу их на следующий уровень, углубив обмены во всех областях на всех уровнях».

Абэ заявил также, что стремится к достижению «неразрешенного послевоенного наследия» во время своего руководства — урегулированию «островных споров» и подписанию мирного договора с Россией, к нормализации отношений с Северной Кореей, а также к взаимодействию с другими странами для достижения отказа Северной Кореи от ядерной и ракетной программ.

Как сообщало ИА REGNUM, на открытии сессии парламента Абэ заявил, что мирный договор с РФ будет заключен на основе декларации 1956 года, и что он и президент России Владимир Путин «разделяют решительное стремление к тому, чтобы поставить точку в этой проблеме».

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Китайско-японские отношения
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