Военные Израиля ранили палестинца в городе Бейт-Ханун

Тель-Авив, Израиль, , 16:09 — REGNUM Вооруженные силы Израиля открыли огонь по рабочему из Палестины, сообщает 28 января Anadolu Ajansi.

Инцидент произошел в городе Бейт-Ханун на оккупированных Израилем территориях Западного берега реки Иордан.

Местный житель получил легкие ранения и доставлен в госпиталь, его жизни ничего не угрожает. Стрельба вызвала панику среди учащихся местной школы, которая находилась близ места происшествия.

Напомним, отношения между Палестиной и Израилем никогда не отличались теплотой, однако в конце марта 2018 года они еще значительно ухудшились, причиной тому стало решение президента США Дональда Трампа перенести американское посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

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