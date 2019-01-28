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Израиль введет тарифы на ирландские товары в ответ на бойкот

Политика

Ранее европейская страна решила бойкотировать часть израильских товаров

Иерусалим, 28 января 2019, 18:27 — REGNUM  Израиль может ввести тарифы в отношении Ирландии в ответ на недавно одобренный закон о бойкоте продуктов, произведенных на территории Иудеи и Самарии. Об этом сообщает израильское информационное агентство Israel HaYom.

Министр экономики Израиля Эли Коэн поручил сотрудникам ведомства разработать ответные меры в отношении европейского государства. Предполагается, что санкции могут включать в себя не только экономические, но и политические ограничения, а именно — введение налоговых сборов на ирландские товары, а также прекращение экономических и торговых соглашений с Ирландией.

Напомним, что ранее парламент Ирландии большинством голосов одобрил законопроект о бойкоте израильских товаров, произведенных за пределами так называемой «зеленой черты». Стоит отметить, что данный законопроект должен пройти еще несколько стадий, прежде чем он будет окончательно принят.

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Зарубежная хроника
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