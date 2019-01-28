Армия Израиля задержала вооруженного палестинца на границе с Газой

Иерусалим, , 16:14 — REGNUM Солдаты Армии Обороны Израиля (ЦАХАЛ) задержали палестинца, проникшего на территорию страны из северной части Сектора Газа. Как сообщает израильское информационное агентство mako, задержанный был вооружен.

Житель Сектора Газа был задержан вскоре после нелегального проникновения на территорию Израиля через разделительный барьер. На данный момент разбирательством по делу о незаконном прохождении границы занимается Служба общей безопасности Израиля (ШАБАК).

Напомним, что 25 января на границе с Сектором Газа возобновились беспорядки. Более 10 тысяч палестинцев вышли на демонстрацию против Израиля. Протестующие бросали камни и самодельные бомбы в солдат ЦАХАЛа, служащих на границе. Департамент здравоохранения Палестинской Автономии заявил о 14 пострадавших и одном убитом.