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Глава Афганистана: за последние 4 года погибли 45 тысяч афганских солдат

Политика

Ашраф Гани также сказал, что крайне важно сохранить и защитить демократические институты в Афганистане

Кабул, 28 января 2019, 16:02 — REGNUM  Во время интервью на Всемирном экономическом форуме в Давосе действующий президент Исламской Республики Афганистан Ашраф Гани заявил, что с того момента, как он вступил в должность президента страны в 2014 году, более 45 тысяч афганских солдат отдали свои жизни в борьбе за мир в стране.

По сообщению афганского новостного издания Khaama Press, Ашраф Гани сказал, что погибшие солдаты принесли высшую жертву во имя обеспечения мира и стабильности в Афганистане.

Президент Афганистана отметил, что необходимо обеспечить стабильность и единство Афганистана, что позволит гарантировать безопасность Европы и Америки. Но также важно сохранить и защитить демократические институты в Афганистане и право афганского народа жить в мире и гармонии.

Данное заявление президента было сделано фоне участившихся нападений боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на правительственные силы.

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Зарубежная хроника
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