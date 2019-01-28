Глава Афганистана: за последние 4 года погибли 45 тысяч афганских солдат

Кабул, , 16:02 — REGNUM Во время интервью на Всемирном экономическом форуме в Давосе действующий президент Исламской Республики Афганистан Ашраф Гани заявил, что с того момента, как он вступил в должность президента страны в 2014 году, более 45 тысяч афганских солдат отдали свои жизни в борьбе за мир в стране.

По сообщению афганского новостного издания Khaama Press, Ашраф Гани сказал, что погибшие солдаты принесли высшую жертву во имя обеспечения мира и стабильности в Афганистане.

Президент Афганистана отметил, что необходимо обеспечить стабильность и единство Афганистана, что позволит гарантировать безопасность Европы и Америки. Но также важно сохранить и защитить демократические институты в Афганистане и право афганского народа жить в мире и гармонии.

Данное заявление президента было сделано фоне участившихся нападений боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на правительственные силы.