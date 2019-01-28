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В афганской провинции Нангархар уничтожено несколько укрытий ИГИЛ*

Политика

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ Операция по уничтожению укрытий была проведена силами международной коалиции в Афганистане

Джелалабад, Афганистан, 28 января 2019, 18:43 — REGNUM  Официальные представители 201 корпуса Национальной армии Афганистана заявили, что на территории провинции Нангархар (столица провинции — г. Джелалабад) в результате операции, проведенной силами международной коалиции в Афганистане было уничтожено несколько укрытий боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», силы международной коалиции при помощи беспилотных летательных аппаратов нанесли авиационные удары по укрытиям сторонников ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уездах Кхогьяни и Ачин провинции Нангархар.

По словам официальных представителей 201 корпуса Национальной армии Афганистана, в результате авиационного удара в уезде Ачин было ликвидировано по меньшей мере восемь сторонников ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и уничтожено два укрытия, использовавшихся группировкой. На территории уезда Кхогьяни в результате авиационного удара было уничтожено еще два боевика.

На данный момент официальные представители ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали вышеупомянутую информацию.

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Зарубежная хроника
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