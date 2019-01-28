Госсекретарь США: мы намерены стремиться к миру в Афганистане

Кабул, , 18:22 — REGNUM Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео опубликовал пост в Twitter, согласно которому правительство США твердо намерено стремиться к миру в Афганистане, и для этого предпринимаются шаги по организации прямых переговоров между правительством Афганистана и движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания Khaama Press, Майк Помпео написал, что установление мира в стране не позволит использовать ее территорию международным террористическим организациям в своих интересах, а также даст возможность вывести войска из страны.

Американский дипломат также подчеркнул, что США совместно работают с правительством Афганистана и всеми заинтересованными сторонами с целью укрепления суверенитета, независимости и благополучия Афганистана.