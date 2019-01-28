Понедельник, 28 Января 2019 года
18:25:04 МСК

Госсекретарь США: мы намерены стремиться к миру в Афганистане

Политика

Майк Помпео отметил, что американское правительство совместно работает с афганским руководством и всеми заинтересованными сторонами с целью укрепления суверенитета, независимости и благополучия Афганистана

Кабул, 28 января 2019, 18:22 — REGNUM  Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео опубликовал пост в Twitter, согласно которому правительство США твердо намерено стремиться к миру в Афганистане, и для этого предпринимаются шаги по организации прямых переговоров между правительством Афганистана и движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания Khaama Press, Майк Помпео написал, что установление мира в стране не позволит использовать ее территорию международным террористическим организациям в своих интересах, а также даст возможность вывести войска из страны.

Американский дипломат также подчеркнул, что США совместно работают с правительством Афганистана и всеми заинтересованными сторонами с целью укрепления суверенитета, независимости и благополучия Афганистана.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить