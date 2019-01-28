Экс-президент Афганистана Карзай призывает к заключению соглашения о мире

Кабул, , 16:59 — REGNUM 27 января офис бывшего президента Исламской Республики Афганистан Хамида Карзая опубликовал официальное заявление, согласно которому бывший глава государства призвал к заключению соглашения о режиме прекращения огня, которое должно будет положить конец кровопролитию в Афганистане.

По сообщению афганского новостного издания Khaama Press, Хамид Карзай считает, что режим прекращения огня должен сопутствовать проведению переговоров и процессу национального примирения в Афганистане.

Бывший президент Афганистана приветствует прогресс в переговорах между США и движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В заявлении также сказано, что Хамид Карзай считает установление мира и безопасности приоритетным для всего афганского народа. Бывший президент подчёркивает, что прочный мир может быть достигнут только по итогам прямых переговоров между правительством Афганистана и движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).