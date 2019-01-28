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Представитель США по Афганистану: добились большого успеха в переговорах

Политика

Залмай Халилзад также сообщил, что он направляется в Кабул для консультаций с руководством Афганистана

Кабул, 28 января 2019, 16:36 — REGNUM  Специальный представитель США по процессу национального примирения в Афганистане Залмай Халилзад опубликовал пост в Twitter, согласно которому американский дипломат высоко оценивает результаты шестидневных переговоров с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в столице Катара Дохе.

По сообщению афганского новостного издания Khaama Press, Залмай Халилзад отметил, что этот раунд переговоров был наиболее успешным, и стороны смогли достичь соглашения по целому ряду ключевых вопросов. Однако он добавил, что еще многое предстоит решить, поэтому переговоры будут возобновлены в ближайшее время.

Специальный представитель США по процессу национального примирения в Афганистане особо подчеркнул, что соглашение не будет достигнуто, пока не будут урегулированы все вопросы, к которым относится режим прекращения огня и переговоры между правительством Афганистана и движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Американский дипломат добавил, что он направляется в Кабул для дополнительных консультаций с руководством Афганистана.

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Зарубежная хроника
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