Представитель США по Афганистану: добились большого успеха в переговорах

Кабул, , 16:36 — REGNUM Специальный представитель США по процессу национального примирения в Афганистане Залмай Халилзад опубликовал пост в Twitter, согласно которому американский дипломат высоко оценивает результаты шестидневных переговоров с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в столице Катара Дохе.

По сообщению афганского новостного издания Khaama Press, Залмай Халилзад отметил, что этот раунд переговоров был наиболее успешным, и стороны смогли достичь соглашения по целому ряду ключевых вопросов. Однако он добавил, что еще многое предстоит решить, поэтому переговоры будут возобновлены в ближайшее время.

Специальный представитель США по процессу национального примирения в Афганистане особо подчеркнул, что соглашение не будет достигнуто, пока не будут урегулированы все вопросы, к которым относится режим прекращения огня и переговоры между правительством Афганистана и движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Американский дипломат добавил, что он направляется в Кабул для дополнительных консультаций с руководством Афганистана.