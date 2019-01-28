Понедельник, 28 Января 2019 года
15:50:01 МСК

Украина не допустит на выборы наблюдателей из РФ — МИД Украины

Политика

В ОБСЕ направлено уведомление от Украины

Киев, 28 января 2019, 15:49 — REGNUM  Наблюдатели от России не смогут следить за президентскими выборами на Украине, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин 28 января во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Чехии Томашем Петршичеком.

Климкин рассказал, что о нежелании регистрировать российских наблюдателей его ведомство сообщило в ОБСЕ.

«Я надеюсь, что ЦИК также не будет регистрировать российских официальных наблюдателей. Это абсолютно неправильно ни с политической, ни с юридической, ни с моральной точки зрения», — считает Климкин.

Как сообщало, ранее ОБСЕ пригласили российских наблюдателей поучаствовать в наблюдении за ходом президентских выборов на Украине.

Читайте также: ОБСЕ пригласила наблюдателей из РФ приехать на украинские выборы — Лавров

А также: На украинских выборах не следует регистрировать наблюдателей из РФ — КИУ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Антироссийская пропаганда на Украине
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить