Украина не допустит на выборы наблюдателей из РФ — МИД Украины

Киев, , 15:49 — REGNUM Наблюдатели от России не смогут следить за президентскими выборами на Украине, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин 28 января во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Чехии Томашем Петршичеком.

Климкин рассказал, что о нежелании регистрировать российских наблюдателей его ведомство сообщило в ОБСЕ.

«Я надеюсь, что ЦИК также не будет регистрировать российских официальных наблюдателей. Это абсолютно неправильно ни с политической, ни с юридической, ни с моральной точки зрения», — считает Климкин.

Как сообщало, ранее ОБСЕ пригласили российских наблюдателей поучаствовать в наблюдении за ходом президентских выборов на Украине.

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