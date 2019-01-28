Понедельник, 28 Января 2019 года
15:54:53 МСК

Талибы* и США достигли предварительных договорённостей о выводе войск

Политика

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ В частности, сообщается, что США согласились на вывод своих войск из Афганистана в обозримом будущем

Кабул, 28 января 2019, 15:52 — REGNUM  Источники, близкие к участникам переговоров между движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Соединенными Штатами Америки сообщили, что в ходе переговоров в столице Катара Дохе стороны смогли достичь предварительных договоренностей.

По сообщению афганского новостного издания Tolo News, официальные представители США дали согласие на выход американских войск из Афганистана в ближайшем будущем.

В свою очередь, представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) согласились с требованием США препятствовать деятельности ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Представители США пытались достичь соглашения о введении режима прекращения огня в Афганистане, однако талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выдвинули требование, согласно которому Америка должна представить конкретный график вывода своих войск.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить