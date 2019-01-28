Нарендра Моди: Тамилнад станет военным и воздушно-космическим хабом Индии

Нью-Дели, , 17:27 — REGNUM Правительство Индии превратит южный штат Тамилнад в национальный центр военной и воздушно-космической промышленности. По сообщению индийского новостного издания «Патрика», об этом сообщил премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе своего визита в Мадурай, штат Тамилнаду.

В своей речи глава правительства подчеркнул, что Тамилнад является лидером программы «Производите в Индии» («Make in India») и обладает всеми конкурентными преимуществами для развития отечественного военно-промышленного комплекса. Нарендра Моди подчеркнул, что весь процесс создания вооружений — от конструирования и тестирования вплоть до производства и последующего обслуживания — может осуществляться на предприятиях внутри штата. По мнению главы правительства, это поможет создать в Тамилнаде дополнительные рабочие места и окончательно решить проблему безработицы среди молодежи.

27 января глава правительства Индии Нарендра Моди прибыл в Мадурай для того, чтобы заложить первый камень в основание «Всеиндийского института медицинских наук». На строительство института выделено финансирование в размере 170 миллионов долларов.