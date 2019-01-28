В индийском штате Тамилнад прошли протесты против политики премьера Моди

Нью-Дели, , 18:58 — REGNUM В индийском городе Мадурай, штат Тамилнаду, прошли протесты против премьер-министра Индии Нарендры Моди. Об этом сообщило индийское новостное издание «Патрика».

Протесты были организованы местной партией «Марумаларчи дравида муннетра кажагам» (МДМК) во главе с ее создателем Вайко. Демонстранты планировали встретить Нарендру Моди черными флагами и воздушными шариками, а также плакатами с надписью «Убирайся, Моди». Лидеры и активисты МДМК обвинили премьер-министра в «предательстве интересов Тамилнаду» и «пренебрежении крестьянами». По сообщению полиции, демонстранты были задержаны и доставлены в участок до прибытия премьер-министра в город.

27 января глава правительства Индии Нарендра Моди приехал в Мадурай для того, чтобы заложить первый камень в основание «Всеиндийского института медицинских наук». На строительство института выделено финансирование в размере 170 миллионов долларов. Он также выступил на митинге, где сообщил о планах правительства по развитию штата.