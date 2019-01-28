Объявлены финалисты Конкурса «Лидеры России» 2018-2019 гг. из ДФО м СКФО

Владивосток, , 15:39 — REGNUM В воскресенье, 27 января завершилась основная часть оценочных мероприятий в рамках полуфиналов конкурса управленцев «Лидеры России» 2018−2019 гг. в Дальневосточном и Северо-Кавказском федеральных округах.

«На Дальнем Востоке из 30 приглашенных в финал конкурсантов 12 представляют Приморский край, 7 — Хабаровский край, 6 — Амурскую область, 2 — Сахалинскую область. Из Магаданской области, Республики Саха (Якутия) и Забайкальского края в финал проходят по одному участнику из каждого региона. На Северном Кавказе в финал приглашены 29 конкурсантов из всех 7 регионов СКФО. Из них Ставропольский край представляют 11 человек, Республику Дагестан — 6, Республику Северная Осетия — Алания — 4, Кабардино-Балкарскую и Карачаево-Черкесскую Республики — по 3 участника, Республику Ингушетия и Чеченскую Республику — по 1», — рассказал журналистам руководитель Конкурса, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

Он напомнил, что из конкурсантов, набравших высокие баллы, но не прошедших в финал, сформирован лист ожидания. Если участник из числа приглашенных в финал не выполнит задание «Сердце лидера», его ждет дисквалификация. В этом случае его место займет полуфиналист из листа ожидания, который выполнил это условие конкурса.

Финалисты из регионов ДФО:

Берман Кирилл Александрович (Хабаровский край, Хабаровск, Министерство информационных технологий и связи Хабаровского края)

Бузыкин Денис Александрович (Хабаровский край, Хабаровск, ПАО АКБ «АВАНГАРД»)

Гладышева Мария Руслановна (Магаданская область, Магадан, ФАДМ Росмолодежь)

Григорьев Евгений Николаевич (Республика Саха (Якутия), Якутск, ООО «Саха паркинг»)

Дмитриенко Сергей Михайлович (Амурская область, Благовещенск, временно не работает)

Дрыгин Сергей Владимирович (Приморский край, Владивосток, АО «Россельхозбанк»)

Еруков Кирилл Николаевич (Приморский край, Владивосток, АНО «Инвестиционное агентство Приморского края»)

Задорожнюк Максим Анатольевич (Хабаровский край, Хабаровск, Хабаровский региональный филиал АО «Россельхозбанк»)

Здобин Иван Александрович (Приморский край, Владивосток, департамент здравоохранения Приморского края)

Казмер Ольга Владимировна (Амурская область, Райчихинск, АО «Амуруголь»)

Касьян Антон Владимирович (Амурская область, Благовещенск, ПАО «Сбербанк»)

Клименко Кирилл Константинович (Хабаровский край, Хабаровск, КГАУ «Краевой молодежный центр социального воспитания и здоровья»)

Кремза Иван Васильевич (Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре, Филиал ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина»)

Кулинич Алексей Алексеевич (Приморский край, Владивосток, Дальневосточный федеральный университет)

Ломакин Александр Игоревич (Забайкальский край, Чита, ООО «Теплосбыт»)

Манухин Владимир Владимирович (Хабаровский край, Хабаровск, ПАО «Сбербанк»)

Муравьев Денис Евгеньевич (Приморский край, Владивосток, АО «Техснабэкспорт»)

Нагапетян Артур Рубикович (Приморский край, Владивосток, Дальневосточный федеральный университет)

Новак Александр Александрович (Хабаровский край, Хабаровск, Alex Novak Consulting LLC)

Протопопов Андрей Валерьевич (Сахалинская область, Южно-Сахалинск, АО «Электрощит»)

Пузанов Павел Игоревич (Амурская область, Благовещенск, АНО «Агентство Амурской области по привлечению инвестиций»)

Российченко Артем Сергеевич (Сахалинская область, Южно-Сахалинск, ОГКУ «Сахалинское агентство по привлечению инвестиций»)

Сазонов Всеволод Евгеньевич (Приморский край, Владивосток, МОКА «Сазонов и партнеры»)

Стрелец Петр Николаевич (Амурская область, Благовещенск, студия дизайна и брендинга VATA)

Торгашин Евгений Викторович (Приморский край, Владивосток, ООО «ПРОФ-ИТ ГРУПП»)

Чигарёв Николай Викторович (Приморский край, Владивосток, ООО «Планета Спорт»)

Шароватов Максим Сергеевич (Приморский край, Владивосток, индивидуальный предприниматель)

Шевелев Алексей Владимирович (Амурская область, Благовещенск, ООО «Атик-Азияавто»)

Юрьев Владимир Эдуардович (Приморский край, Владивосток, ПАО «Ростелеком»)

Яглинский Вячеслав Борисович (Приморский край, Владивосток, АНПОО «ДВЦНО»)

Финалисты из регионов СКФО:

Абисалов Сослан Русланович (Республика Северная Осетия — Алания, Владикавказ, Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа)

Айбазова Тамара Павловна (Кабардино-Балкарская Республика, Нальчик, ЗАО ПКТИ «Каббалкпроект»)

Акбаева Медина Ханафиевна (Карачаево-Черкесская Республика, Черкесск, ПАО «Сбербанк России»)

Аккао Амир Мухамедович (Карачаево-Черкесская Республика, Кубина, АО Агрокомбинат «Южный»)

Беликов Владимир Владимирович (Ставропольский край, Пятигорск, HEC Paris)

Борисевич Екатерина Сергеевна (Кабардино-Балкарская Республика, Нальчик, молодежное объединение «Всекавказский молодежный тренинговый центр»)

Буржалиев Арсен Фажрудинович (Республика Дагестан, Махачкала, ООО «А-Дата»)

Бучаева Зумруд Камиловна (Республика Дагестан, Махачкала, Дагестанский комитет Профсоюза работников здравоохранения РФ)

Васильченко Елена Александровна (Ставропольский край, Ставрополь, Северо-Кавказский федеральный университет)

Гадзаов Феликс Русланович (Республика Северная Осетия — Алания, Владикавказ, Министерство экономического развития Республики Северная Осетия — Алания)

Гацаев Ибрагим Шамильевич (Чеченская Республика, Грозный, ПАО «ГМК «Норильский никель»)

Гелястанов Барисби Ахматович (Кабардино-Балкарская Республика, Чегем, Местная администрация Чегемского муниципального района)

Гусейнов Абзагир Абдурагимович (Республика Дагестан, Буйнакск, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан)

Ефременко Дмитрий Витальевич (Ставропольский край, Ставрополь, Ставропольский научно-исследовательский противочумный институт Роспотребнадзора)

Кадиев Гаджи Абакарович (Республика Дагестан, Махачкала, ООО «Газпром трансгаз Махачкала»)

Касаев Артур Тимурович (Республика Северная Осетия — Алания, Владикавказ, Северо-Осетинский Государственный Университет, Гипермаркет Отделочных Материалов)

Колков Дмитрий Александрович (Ставропольский край, Ставрополь, ООО «Техсервис»)

Котов Андрей Егорович (Ставропольский край, Ставрополь, НО «Фонд содействия инновационному развитию Ставропольского края»)

Литвинов Александр Юрьевич (Ставропольский край, Лермонтов, ПАО «НОВАТЭК»)

Мамсурова Дзерасса Шмеловна (Республика Северная Осетия — Алания, Беслан, АО «ДОМ.РФ»)

Медведева Елена Анатольевна (Ставропольский край, Невинномысск, Министерство энергетики Российской Федерации)

Муртаев Бадави Муртаевич (Республика Дагестан, Махачкала, ООО «Газпром трансгаз Махачкала»)

Осипов Алексей Олегович (Карачаево-Черкесская Республика, Черкесск, Следственный комитет РФ)

Таран Дмитрий Александрович (Ставропольский край, Ставрополь, АО «НИПИГАЗ»)

Толмачев Дмитрий Владимирович (Ставропольский край, Невинномысск, ООО «Региональное инвестиционное агентство»)

Фадеев Алексей Владимирович (Республика Дагестан, Махачкала, ТД «Киргу»)

Хоценко Виталий Павлович (Ставропольский край, Ставрополь, Министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края)

Чумаков Асланбек Саварбекович (Республика Ингушетия, Назрань, Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва»)

Щетинкин Иван Павлович (Ставропольский край, Ессентуки, Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Ставропольское ПМЭС)

Ранее уже были определены финалисты Конкурса из Уральского и Сибирского федеральных округов.

В январе и феврале 2019 года региональные полуфиналы пройдут во всех федеральных округах. В Центральном ФО из-за большого количества заявок предусмотрены два полуфинала, в Приволжском ФО полуфинал пройдет параллельно на двух площадках — в Нижнем Новгороде и в Самаре. Помимо успешного преодоления очного полуфинала, для выхода в финал участникам требуется реализовать социальный проект в рамках задания «Сердце лидера». Финал конкурса пройдет с 13 по 17 марта в Сочи.

Конкурс управленцев «Лидеры России» — флагманский проект открытой платформы «Россия — страна возможностей» и одноименной автономной некоммерческой организации.

Как ранее сообщало ИА РЕ, Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей» была создана указом Президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.

АНО «Россия — страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 15 проектов: Конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я — профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский челлендж успеха «Россия — страна возможностей», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «РДШ — территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», кубок по менеджменту среди студентов «Управляй!», акция признательности «Благодарю», чемпионаты профессионального мастерства «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», благотворительный проект «Мечтай со мной» и конкурс «Лига вожатых».

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