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ВВС Индии приобретут израильские ударные дроны

Политика

Разведывательно-ударные дроны Harop способны вести разведку местности и полностью уничтожать цели, превращаясь в самонаводящийся самолет-снаряд

Нью-Дели, 28 января 2019, 16:49 — REGNUM  Военно-воздушные силы Индии намерены приобрести 15 разведывательно-ударных израильских дронов Harop. Об этом сообщило индийское новостное издание «Джагран».

Источники в министерстве обороны Индии сообщили, что данные дроны способны не только вести разведку местности, но и полностью уничтожать объекты противника. При обнаружении цели беспилотный летательный аппарат превращается в самонаводящийся самолет-снаряд. Дрон оборудован радаром и цифровой камерой высокого разрешения с углом обзора 360 градусов. Harop производятся израильским концерном Israel Aerospace Industries.

Напомним, что Израиль является основным поставщиком беспилотных летательных аппаратов для ВВС Индии. На данный момент число дронов в распоряжении вооруженных сил страны превысило 100 единиц. Правительственные ведомства также ведут разработку отечественных беспилотных летательных аппаратов, которые будут размещены на границе с Пакистаном и Китаем.

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Зарубежная хроника
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