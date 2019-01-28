ВВС Индии приобретут израильские ударные дроны

Нью-Дели, , 16:49 — REGNUM Военно-воздушные силы Индии намерены приобрести 15 разведывательно-ударных израильских дронов Harop. Об этом сообщило индийское новостное издание «Джагран».

Источники в министерстве обороны Индии сообщили, что данные дроны способны не только вести разведку местности, но и полностью уничтожать объекты противника. При обнаружении цели беспилотный летательный аппарат превращается в самонаводящийся самолет-снаряд. Дрон оборудован радаром и цифровой камерой высокого разрешения с углом обзора 360 градусов. Harop производятся израильским концерном Israel Aerospace Industries.

Напомним, что Израиль является основным поставщиком беспилотных летательных аппаратов для ВВС Индии. На данный момент число дронов в распоряжении вооруженных сил страны превысило 100 единиц. Правительственные ведомства также ведут разработку отечественных беспилотных летательных аппаратов, которые будут размещены на границе с Пакистаном и Китаем.