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В Германии скончался шейх езидов

Политика

Он возглавлял религиозную общину с 1944 года

Берлин, 28 января 2019, 15:50 — REGNUM  В возрасте 86 лет скончался шейх езидов Мир Тахсин Саид, сообщает 28 января Anadolu Ajansi.

Глава всех езидов мира ушел из жизни в немецком госпитале. Об объявлении нового шейха пока не сообщается.

Напомним, Мир Тахсин родился в 1933 году в иракском городе Мосул. Пост главы езидской общины занял в 1944 году после смерти своего отца Мир Саида Бега I, 12-го шейха данной религиозной группы.

Большая часть езидов проживает на севере Ирака, однако имеются также общины в Турции, Сирии, Иране, Грузии и Армении. Уникальная религия впитала в себя черты ислама, христианства, а также автохтонных верований, в числе которых зороастризм.

В езидизме отсутствует прозелитизм — стать езидом невозможно, можно им только родиться. Несмотря на это, а также на многовековые гонения, данная культура сумела сохраниться до наших дней.

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