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Косачёв: В России прорабатывается выход из СЕ – без армагеддона

Политика

«Последствия будут серьезными»

Москва, 28 января 2019, 15:37 — REGNUM  Россия прорабатывает вопрос выхода из Совета Европы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 января, об этом заявил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в ходе заседания комитета.

«Последствия (выхода РФ из СЕ) будут достаточно серьезными. Такой сценарий прорабатывается сейчас на межведомственном уровне», — сказал парламентарий.

По его словам, процедура выхода из состава Совета Европы может быть запущена летом 2019 года кабинетом министров СЕ.

«В любом случае, я бы не стал прогнозировать, что с 1 июля этого года наступит армагеддон в случае принятия подобного решения», — сказал Косачев.

При этом, отметил сенатор, в России заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве с СЕ в формате существующих конвенций.

Россия может покинуть Совет Европы и такой путь Москва рассматривает в качестве одного из возможных вариантов дальнейшего развития отношений с СЕ, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

В январе 2018 года Госдума РФ приняла заявление о ситуации вокруг российского участия в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Депутаты всех фракций поддержали решение не возвращаться в ПАСЕ: не участвовать в организации и не направлять взносы.

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Внешняя политика России
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