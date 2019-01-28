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В Таджикистане сняты с должности министр промышленности и его заместители

Политика

К новым стратегическим целям – с новыми кадрами

Душанбе, 28 января 2019, 15:36 — REGNUM  От занимаемой должности министра промышленности Таджикистана освобожден Шавкат Бобозода. Об этом сегодня, 28 января, сообщает «Азия-Плюс» со ссылкой на источники в ведомстве.

Кроме того, должностей лишились и двое его заместителей — Акрам Хамрокул и Садулло Гардуллозода.

Уже известно, кто возглавил ведомство. Новым министром назначен Заробиддин Файзуллозода, который с августа 2017 года служил на посту начальника Главгеологии.

Напомним, что в ходе своего ежегодного послания парламенту страны 26 декабря 2018 года президент Эмомали Рахмон обозначил развитие индустриализации страны как стратегическую цель.

«Если раньше наша страна развивала аграрно-индустриальный комплекс, то теперь необходимо перейти к развитию индустриально-аграрного комплекса. В связи с этим четвертой стратегической целью, стоящей перед государством, является индустриализация страны», — сказал тогда глава государства.

По его данным, за три последних года 15% до 17,3% увеличилась доля индустрии в структуре ВВП Таджикистана. Однако Рахмон поставил задачу до 2030 года довести этот показатель до 22%.

Отметим, что ранее таджикский президент называл стратегическими направлениями выход из коммуникационной изоляции и достижение энергетической независимости.

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Политическая жизнь Таджикистана
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