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ВМФ Индии: наш флот – фактор безопасности в Индийском океане

Политика

Начальник восточного командования ВМС Индии высоко оценил профессионализм личного состава восточного флота и подчеркнул, что долг каждого военнослужащего состоит в защите конституционных основ страны

ВМФ Индии: наш флот – фактор безопасности в Индийском океане
Иллюстрация: Indiannavy.nic.in
ВМС Индии

Нью-Дели, 28 января 2019, 20:43 — REGNUM  Начальник восточного командования военно-морских сил Индии вице-адмирал Карамбир Сингх заявил, что индийский флот является «фактором безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе». Об этом сообщило индийское новостное издание «Наводая».

Вице-адмирал Карамбир Сингх, выступая перед военнослужащими, высоко оценил профессионализм, который личный состав соединений восточного командования ВМС Индии продемонстрировал в ходе масштабных военных учений в 2018 году. Он также отметил, что на ВМС Индии возложена задача защищать «хрупкий мир в регионе Индийского океана», противодействовать терроризму, а также угрозам в сфере информационной безопасности. В День Республики вице-адмирал Карамбир Сингх подчеркнул, что долг каждого военнослужащего заключается в защите конституционных основ страны, обеспечивающих единство нации.

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Зарубежная хроника
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