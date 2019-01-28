Казахстан экстрадировал из Узбекистана фигуранта по делу «БТА Банка»

Астана, , 15:37 — REGNUM Правоохранительные органы Казахстана экстрадировали из Узбекистана Артура Т., который подозревается в хищении денег в особо крупном размере из АО «БТА Банк», сообщили 28 января в пресс-службе генеральной прокуратуры республики.

По данным прокуратуры, задержанный подозревается в хищении денег, их легализации, а также в создании и руководстве организованной преступной группы. Правонарушения были совершены с 2005 по 2009 год.

Отметим, до 2009 года АО «БТА Банк» был одним из крупнейших кредиторов в Казахстане. В феврале 2009 года банк был национализирован. В 2015 году финансовая организация вышла из банковской системы Казахстана.

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