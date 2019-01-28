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Лидер индусских националистов: антииндийские силы пытаются разрушить мир

Политика

Глава правой индусской организации «Раштрия сваямсевак сангх» заявил, что из всех стран мира одна лишь Индия может одержать победу над антинациональными движениями

Нью-Дели, 28 января 2019, 18:12 — REGNUM  Лидер правой индусской организации «Раштрия сваямсевак сангх» («Союз добровольных слуг родины» или РСС) Мохан Бхагват заявил, что антииндийские силы стремятся разрушить мир в стране. По сообщению индийского новостного издания «Адж так», с соответствующим заявлением глава РСС выступил на мероприятии по случаю Дня Республики в городе Канпур, штат Уттар-Прадеш.

Мохан Бхагват заявил, что антинациональные движения набирают силу по всему миру, однако «необходимые для победы над ними ресурсы есть лишь в распоряжении Индии». Лидер «Раштрия сваямсевак сангх» подчеркнул, что основное преимущество Индии состоит в ее единстве. По словам Мохана Бхагвата, День Республики является символом «единения нации» для противостояния антииндийским силам. Глава РСС также отметил, что ответственность за сохранение единства станы и обеспечение ее процветания лежит не только на лидерах страны, но и на рядовых гражданах.

Напомним, что 26 января в Индии отмечается национальный праздник День Республики. В этот день в 1950 году была принята конституция независимой Индии.

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Зарубежная хроника
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