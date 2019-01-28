Индия потратит $800 млн на укрепление обороны на Андаманах и Никобарах

Нью-Дели, , 15:39 — REGNUM Правительство Индии одобрило программу развития военной инфраструктуры на Андаманских и Никобарских островах. Об этом сообщило индийское новостное издание Navbharat Times.

В рамках плана на островах будут построены новые взлетно-посадочные полосы военного назначения, а также будут размещены истребители Су-30МКИ, патрульные противолодочные самолеты «Боинг» Р-8 «Посейдон» и военно-транспортные вертолеты Ми-17В-5. Правительство Индии также увеличит численность воинских соединений, размещенных на Андаманских и Никобарских островах. На выполнение плана, рассчитанного на 10 лет, было выделено 795,6 миллионов долларов. Сообщается, что правительство Индии укрепляет оборону в регионе для противодействия возросшему присутствию Китая в Индийском океане.

Напомним, что 24 января Индия открыла новую военно-морскую базу в районе Никобарских и Андаманских островов в Индийском океане. INS «Кохасса» станет опорным пунктом для ведения наблюдения за китайскими кораблями и подводными лодками, выходящими через Малаккский пролив в Индийский океан.