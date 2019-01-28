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Япония не отправит военные суда в Южную Корею для регулярных учений

Политика

Министерство обороны Японии планирует не отправлять эсминцы в Пусан на фоне растущей напряженности между странами

Токио, 28 января 2019, 15:59 — REGNUM  Министерство обороны Японии сообщило, что весной планировалась отправка нескольких военных судов Морских сил самообороны в порт южнокорейского города Пусан для совместных учений, но она была отменена в связи с охлаждением отношений между двумя странами. По сообщению японской новостной газеты «Майнити Симбун», весной в порту Пусана состоятся крупнейшие военные учения стран АСЕАН (Ассоциация стран Юго-Восточной Азии) и их партнеров. Япония будет вынуждена пропустить учения, чтобы избежать возможных провокаций со стороны не только Республики Корея, но и со стороны своих военных. Несмотря на то, что министр обороны Японии Такэси Ивая ранее говорил о продолжении военного сотрудничества вопреки разногласиям, он также добавил, что «на какое-то время его следует ограничить и смотреть по ситуации».

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Зарубежная хроника
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