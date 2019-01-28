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Правительство Японии разработает новый план военного сотрудничества с США

Политика

Правительство Японии начало рассмотрение нового совместного плана военного сотрудничества с Соединенными Штатами

Токио, 28 января 2019, 15:28 — REGNUM  В правительстве Японии сообщили о начале рассмотрения нового стратегического плана с США. План включает в себя описание совместных учений сил самообороны Японии и вооруженных сил США на будущий год, а также «шесть пространств» японо-американского взаимодействия: суша, море, воздух, космос, киберпространство, а также электромагнитное поле. Планируется, что стороны будут совместно работать над предотвращением атак во всех «пространствах».

По сообщению японской новостной газеты «Тюнити Симбун», весной начнет работу японо-американский консультативный комитет по безопасности в формате «2+2». Глава МИД Японии, госсекретарь США, а также министры обороны двух стран обсудят реализацию разработанной стратегии.

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Зарубежная хроника
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