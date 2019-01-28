В Киргизии служба миграции проверяет иностранцев совместно с националистами

Бишкек, , 15:23 — REGNUM Государственная служба миграции пригласила активистов националистической организации «Кырк чоро» («Сорок витязей») для инспекции предприятий Чуйской области, на которых работают граждане Китая.

Как отмечает «Kaktus.media», руководителя «Кыргыз чоролору» («Киргизские витязи») Замирбека Кочербаева представители миграционного ведомства привезли на нефтеперерабатывающего завода «Джунда» и на завода «Лахор Стил Милс» «в целях проведения открытой проверки».

В ходе инспекции выяснилось, что на НПЗ «Джунда» работают 300 китайских граждан и более 600 киргизстанцев, а на на заводе «Лахор Стил Миллс» — около 40 граждан Китая и 80 граждан Киргизии.

Комментируя совместную проверку легальности пребывания и трудоустройства китайцев на киргизстанских предприятия, представитель «Кырк чоро» высказал одобрение по поводу такой инициативы миграционной службы.

«Нам бы хотелось, чтобы подобные проверки проводились регулярно. Хочу подчеркнуть, что наше движение против инвесторов ничего не имеет, но мы хотим, чтобы отечественные законы соблюдались неукоснительно», — подчеркнул Кочербаев.

ИА REGNUM напоминает, что 20 декабря 2018 года возле посольства Китая в киргизской столице прошел митинг сторонников националистического объединения «Кырк чоро», которые потребовали от китайских властей освободить задержанных в КНР этнических киргизов, а от всех иностранцев — покинуть Киргизию в течение месяца.

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19 января 2019 года на главной площади киргизской столицы состоялась еще одна акция протеста «против китайской экспансии». Митингующие потребовали не предоставлять китайцам гражданства Киргизии, отчитаться о полученных у Китая кредитах, вернуть в паспорт графу «национальность» и запретить иностранцам жениться на киргизках.

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Отметим, что несмотря на многочисленные жалобы со стороны общественности и правозащитников на противоправные действия «Кыргыз чоролору» («Кырк чоро»), активистов этой националистической организации к ответственности так и не привлекли.