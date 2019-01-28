Премьер-министр Бангладеш объяснила причины провала оппозиции на выборах

Дакка, , 16:30 — REGNUM Хасина Вазед, премьер-министр Бангладеш, нашла аргументированное объяснение результатам основных кандидатов на парламентских выборах 2018 г. По информации бангладешского новостного издания «Протхом ало», премьер-министр выступила с обращением к нации, в котором и предложила своё объяснение произошедшему на выборах.

Как утверждает Хасина Вазед, «Авами лиг» (правящая в стране партия) победила по следующим причинам: за 10 лет нахождения партии у власти страна активно развивалась во всех сферах, произошла электрификация всей страны, была улучшена транспортная инфраструктура, почти все сельские жители получают достаточную помощь от правительства.

В свою очередь, по словам премьер-министра, оппозиционная Бангладешская националистическая партия (БНП) потерпела поражение в силу того, что у них было слишком много кандидатов (по 3−4 человека на одно парламентское место), у всех кандидатов были слабые позиции, их слова «расходились с их делами», сторонники главной оппозиционной партии страны постоянно поддерживают связь с исламскими фундаменталистами (партией «Джамаат-и-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)) и т.д.