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Генсек НАТО рекомендовал прислушиваться к словам Трампа

Политика

Столтенберг отказался прямо отвечать, что он думает по поводу слов американского лидера о необходимости выхода Вашингтона из военного блока

Генсек НАТО рекомендовал прислушиваться к словам Трампа
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп

Осло, 28 января 2019, 15:20 — REGNUM  К словам президента США Дональда Трампа не следует относиться несерьезно, заявил в интервью норвежскому агентству NTB заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

По его мнению, с главой Белого дома можно не соглашаться по многим вопросам, к примеру, в торговой сфере или в области климата, однако «было бы неразумно полагать, что он говорит не то, что думает».

В то же время Столтенберг отказался прямо отвечать, что он думает по поводу слов Трампа о необходимости выхода Вашингтона из военного блока.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января стало известно, что Палата представителей США поддержала законопроект, запрещающий президенту страны Дональду Трампу использовать средства федерального бюджета для выхода из НАТО.

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