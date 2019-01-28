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Оговорки по Фрейду? Болтон неправильно написал фамилию Гуайдо

Политика

Сделанную опечатку прокомментировала официальный представитель МИД РФ

Оговорки по Фрейду? Болтон неправильно написал фамилию Гуайдо
Джон Болтон

Москва, 28 января 2019, 15:18 — REGNUM  Помощник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джон Болтон в своём твите, в котором речь шла о ситуации в Венесуэле, допустил ошибку в написании фамилии самопровозглашённого, но признанного США в качестве главы государства, спикера парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо.

https://twitter.com/AmbJohnBolton/status/1089569353421463552

На опечатку обратила внимание официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Вместо Гуайдо (Guaidó) было написано Гиядо (Guiado).

https://www.facebook.com/photo.php

«Не было бы причин обращать на эту опечатку внимание, но одно из значений Guiado переводится с испанского как «управляемый», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Читайте также: Лавров: США пытаются играть в Венесуэле «роль самозванного вершителя судеб»

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Соединённые Штаты бесцеремонно вмешиваются во внутренние дела суверенной Боливарианской республики Венесуэла, игнорируя нормы и принципы международного права. Министр отметил, что «налицо стремление провернуть в Венесуэле апробированные сценарии смены неугодных правительств». Лавров считает, что в США пытаются сыграть роль «самозванного вершителя судеб других народов».

Как сообщало ИА REGNUM, после разразившегося в Венесуэле политического кризиса и попытки госпереворота 23 января спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом республики. Вашингтон поторопился признать оппозиционера в качестве главы государства. Действующий и законно избранный президент Николас Мадуро дал 72 часа американским дипломатам на то, чтобы покинуть страну, объявив, что Венесуэла разрывает дипломатические отношения с США.

Ранее по теме: США выразили поддержку оппозиции в Венесуэле

«Готовится вторжение в Венесуэлу»

Напомним, помощник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джон Болтон в своём микроблоге в Twitter отметил, что насилие и запугивание в отношении сотрудников американской дипмиссии или главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо приведёт к «значительным ответным мерам».

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Венесуэлы: США заставляют другие страны усилить давление на Каракас

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