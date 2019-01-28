Кандидат в президенты Украины Гриценко пообещал отменить срочную службу

Киев, , 15:15 — REGNUM Кандидат в президенты Украины, лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко заявил, что в случае победы на выборах отменит призыв в армию и легализует оружие. Об этом сообщается на сайте политика.

«Не будет принудительного призыва — будет профессиональная контрактная армия, — говорится в предвыборной программе Гриценко. — Не будет нелегального оружия и «частных армий», рейдерства и вооруженных нападений — оружие будет легализовано и взято на учет».

Напомним, президентские выборы на Украине должны состояться 31 марта 2019 года, парламентские — в конце октября. В президентских выборах ожидается участие около 40 кандидатов, поскольку на Украине нет явно определённой пары фаворитов гонки.

Ранее депутат Верховной рады Украины, обвиняемая в попытке государственного переворота в стране, Надежда Савченко выдвинула свою кандидатуру в президенты Украины.

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