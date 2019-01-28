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В Литве появилась награда со свастикой

Политика

Литовский политик и кандидат в мэры гордится наградой от скаутов «за патриотизм» с изображением свастики

В Литве появилась награда со свастикой
Иллюстрация: Facebook|Валериюс Симулик
Награда со свастиками

Вильнюс, 28 января 2019, 15:15 — REGNUM  Депутат сейма Литвы от правящей партии Союз крестьян и зелёных Литвы, кандидат на пост мэра четвёртого по величине города Литвы Шяуляй Валерий Симулик гордится полученной от литовских скаутов наградой «За патриотизм», которая выполнена в форме свастики, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 28 января.

К «медали» также прилагается грамота, в которой написано, что Симулик награждён за патриотическую и общественную деятельность общественным знаком скаутов «Свастика». «Медаль» так и называется — «Свастика» латинскими буквами Svastika.

Сам Симулик, демонстрируя «награду» на своей странице в социальной сети Facebook, пишет, что это заслуга всей его команды, и он горд признанием своих работ.

Отметим, что Валерий Симулик в парламенте Литвы возглавляет комитет по правам человека.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве Холокост носил самый страшный масштаб за всю историю Второй мировой войны. От рук преимущественно местных пособников нацистов было истреблено порядка 98% всех евреев Литвы — около 200 тыс. человек. Литовских палачей нацисты также отправляли на казни в Белоруссию.

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Политическая жизнь Литвы
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