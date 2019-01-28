В Литве появилась награда со свастикой

Вильнюс, , 15:15 — REGNUM Депутат сейма Литвы от правящей партии Союз крестьян и зелёных Литвы, кандидат на пост мэра четвёртого по величине города Литвы Шяуляй Валерий Симулик гордится полученной от литовских скаутов наградой «За патриотизм», которая выполнена в форме свастики, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 28 января.

К «медали» также прилагается грамота, в которой написано, что Симулик награждён за патриотическую и общественную деятельность общественным знаком скаутов «Свастика». «Медаль» так и называется — «Свастика» латинскими буквами Svastika.

Сам Симулик, демонстрируя «награду» на своей странице в социальной сети Facebook, пишет, что это заслуга всей его команды, и он горд признанием своих работ.

Отметим, что Валерий Симулик в парламенте Литвы возглавляет комитет по правам человека.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве Холокост носил самый страшный масштаб за всю историю Второй мировой войны. От рук преимущественно местных пособников нацистов было истреблено порядка 98% всех евреев Литвы — около 200 тыс. человек. Литовских палачей нацисты также отправляли на казни в Белоруссию.