МИД Ирака вызвал посла Турции из-за инцидента в курдском Дахуке

Бейрут, , 17:47 — REGNUM Министерство иностранных дел Ирака выступило с осуждением действий турецких войск во время столкновений с курдским населением в провинции Дахук на севере Ирака. Турецкий посол в Багдаде вызван в МИД Ирака, где ему была вручена нота протеста с требованием прекратить эскалацию насилия в провинции. Об этом сообщает пан-арабское информационное новостное агентство Аль-Маядин, базирующееся в Бейруте, Ливан. В опубликованном заявлении МИД решительным образом осуждает действия турецких сил, открывших огонь по курдскому населению в районе Аль — Амадия, провинции Дахук, что привело к жертвам и многочисленным раненым среди мирных жителей. В заявлении говорится, что иракская сторона предпримет все действия для обеспечения суверенитета страны и защиты безопасности своих граждан.

Напомним, 26 января курдское население провинции Дахук провело демонстрацию протеста против продолжающихся авиаударов и артобстрелов турецкими войсками части районов Курдского автономного района (КАР). Демонстранты требовали от регионального правительства КАР и центрального правительства Ирака вмешаться в действия турецкой стороны для прекращения атак. Участники демонстрации ворвались на территорию турецкой военной базы, расположенной в поселке Шелазе провинции Дахук, и подожгли несколько военных машин, что привелок столкновениям с турецкими войсками.