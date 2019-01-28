Оппозиционные силы в Алжире призывают к бойкоту президентских выборов

Алжир, , 15:27 — REGNUM Старейшая оппозиционная партия Алжира, Фронт социалистических сил (FFS), объявила, что не будет выдвигать кандидата на президентские выборы 18 апреля, и призвала к бойкоту выборов. Об этом сообщает алжирский филиал новостного информационного агентства AFP (Agence France-Presse).

Фронт социалистических сил принял резолюцию, отметив, что условия для проведения демократических, свободных, справедливых и прозрачных выборов в Алжире отсутствуют. Старейшая оппозиционная партия Алжира подчеркнула, что не будет выдвигать своего кандидата и не будет поддерживать других кандидатов, поскольку участие в данных выборах «означает лишь обеспечение победы кандидата от текущего режима».

Фронт призвал бойкотировать это голосование, «потому что голоса граждан страны не определяют окончательный исход гонки».

С 1999 года президентом страны является Абдель Азиз Бутефлика, четвертый президентский срок которого истекает в апреле 2019 года. Его сторонники призывают его баллотироваться на пятый срок, но 81-летний Бутефлика, прикованный к инвалидному креслу и все реже появляющийся на публике, еще не обнародовал свои планы. У президента есть время до 3 марта, крайнего срока подачи кандидатуры на пост президента страны