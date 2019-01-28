Президент Таджикистана сменил министра промышленности и новых технологий

Астана, 28 января 2019, 15:13 — REGNUM Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отстранил от должности министра промышленности и новых технологий республики Шавката Бобозода, сообщили 28 января в пресс-службе главы государства.
Новым министром назначен Заробиддин Файзуллозода, который ранее занимал должность начальника главного управления геологии при правительстве Таджикистана.
От своих должностей также освобождены заместители министра промышленности и новых технологий Саъдулло Гардуллозода и Акрам Хамрокул.
Как сообщало ИА REGNUM, 22 января Эмомали Рахмон сменил руководителя национальной авиакомпании «Таджик Эйр» и председателя государственного сберегательного банка «Амонатбонк».
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