В 2020 году в Германии будет собран первый легальный урожай конопли

Бонн, Германия, , 15:11 — REGNUM После некоторых задержек в Германии начнется легальное выращивание каннабиса для медицинских целей. Первый урожай должен быть собран в конце 2020 года, передает канал n-tv.

Федеральный институт лекарственных средств и медицинской продукции должен принять решение, какие компании получат разрешение на выращивание этого растения. Как объявили власти Бонна, институт заключит контракт с будущими производителями во втором квартале 2019 года. В общей сложности 79 претендентов подали заявки на выращивание каннабиса. В течение 4 лет планируется вырастить 10,4 т этого растения.

Первоначально начало выращивания каннабиса планировалось в 2019 году, но было отложено из-за процедурных ошибок. Закон от 2017 года разрешает использование в Германии средств на основе конопли для лечения тяжелобольных. Выращивание растения частными лицами запрещено. В настоящее время каннабис импортируется.