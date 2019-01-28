В Марокко вступил в силу закон об обязательной воинской службе

Рабат, , 17:32 — REGNUM Ежедневная правительственная марокканская газета Аль-Анбаа опубликовала текст закона о введении обязательной военной службы. Закон вновь вступил в силу спустя 11 лет после его отмены.

Данный закон предусматривает обязательный призыв на военную службу граждан Марокко мужского пола, достигших возраста 19 лет. Срок службы составляет 12 месяцев. Что касается лиц женского пола и марокканских экспатриантов за границей, то по закону они имеют право на добровольное выставление своей кандидатуры для прохождения военной службы.

Кроме того, призванным на военную службу будет выплачиваться месячное довольствие в размере от 1050 до 2100 дирхамов (около 110−220 долларов США).

Закон об обязательной военной службе действовал в Марокко с 1966 года, несение военной службы составляло 18 месяцев. От обязательной службы освобождались граждане с физическими ограничениями, граждане, имевшие на попечении несовершеннолетних, а также студенты высших учебных заведений. В 2007 году король Марокко Мухаммед VI отменил закон о несении обязательной военной службы.

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