В ЛНР ожидают провокаций со стороны ВСУ перед переговорами в Минске

Луганск, , 14:58 — REGNUM Народный милиция Луганской Народной Республики (ЛНР) ожидает провокаций со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в преддверии переговоров контактной группы в Минске, заявил 28 января официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

«Исходя из практики, в преддверии Минска ВСУ применяют тактику нагнетания обстановки, усиливая обстрелы территории нашей Республики», — заявил Марочко.

По его словам, следует также ожидать от ВСУ количество ложных обвинений народной милиции в нарушении режима прекращения огня. Именно к такой тактике прибегает Киев накануне переговоров в Минске, подчеркнул Марочко.

Напомним, очередной раунд переговоров контактной группы состоится в Минске 30 января.

Отметим, 29 декабря 2018 года вступило в силу «новогоднее» перемирие, о котором договорились представители Украины и Донбасса на переговорах в Минске, однако ВСУ практически не соблюдали договорённости. Так, за минувшие сутки ВСУ 13 раз открыли огонь по территории ДНР, выпустив 54 единицы боеприпасов