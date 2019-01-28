Премьера Албании обвинили в протекции бывших сотрудников «Сигурими»

Тирана, , 17:25 — REGNUM 27 января депутат демократической партии Албании (ПД) Энкелейд Алибеай сообщил о назначении премьер-министром страны Эди Рамой на руководящие посты в ШИШ (алб. Shërbimin Informativ Shtetëror) — государственной информационной службе — девяти человек, ранее занимавшими офицерские посты в «Сигурими» (алб. безопасность) — обиходное название для Службы государственной безопасности Албании. Во времена диктатуры Энвера Ходжи агенты «Сигурими» терроризировали население постоянным полицейским надзором, для чего активно применяли жесткие методы. ШИШ стала преемницей этой структуры после отказа страны от социалистического пути.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», Алибеай заявил, что данные назначения были произведены после того, как главой ШИШ стал Хелидон Бендос, доверенный человек Эди Рамы. Среди названных новых сотрудников Рафаиль Милё — бывший офицер «Сигурими», директор Администрации ШИШ, Черим Дедья — бывший офицер «Сигурими», директор Управления безопасности, Мевлюд Матраку — бывший офицер «Сигурими», Директор управления по связям с общественностью, Илир Тафа, бывший офицер «Сигурими», глава управления ШИШ в Дурресе (крупнейший порт в Албании), бывший глава полиции, причастен к торговле наркотиками.