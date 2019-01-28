NDI: сторонников интеграции Грузии с ЕС и НАТО стало больше

Тбилиси, , 14:56 — REGNUM Заявленная правительством Грузии цель стать членом Евросоюза приемлема для 83% населения страны, утверждают представители тбилисского офиса американской организации NDI, опираясь на результаты исследований, проведенных по заказу этой организации в Грузии в декабре прошлого года. С результатами этих исследований представители NDI ознакомили СМИ и общественность 28 января.

В ходе последнего опроса утвердительно на данный вопрос ответили 83% респондентов. Для 9% эта цель оказалась неприемлемой, а 7% не знали или не дали ответа на вопрос. Во время опроса, проведенного в июне 2018 года, за интеграцию Грузии с ЕС высказались 81% опрошенных, против — 12%, а не знали ответа 6%.

Наиболее приемлема интеграция с ЕС для жителей Тбилиси (89%) и крупных городов (90%) страны. А меньше всего сторонников этого процесса оказалось в поселениях нацменьшинств (58%). Там же выше всего было и число противников евроинтеграции (18%). Причем, в сравнении с предыдущим опросом (проведенным в июне прошлого года), число сторонников интеграции с ЕС в поселениях нацменьшинств уменьшилось (в июне 2018 года этот показатель достигал 62%), а число противников осталось неизменным.

В сравнении с предыдущим опросом (75%) возросло и число сторонников вступления Грузии в НАТО (78%). В ходе исследований в июне прошлого года против интеграции Грузии с альянсом высказались 17% респондентов, в ходе опроса в декабре прошлого года — 13%. Наименьшую поддержку евроатлантической интеграции Грузии исследователи зафиксировали в поселениях нацменьшинств, где за этот процесс высказались 48%, а против — 24% респондентов. Интересно, что в ходе предыдущего опроса и сторонников и противников интеграции Грузии с НАТО в поселениях нацменьшинств было на 1% больше — соответственно — 49% и 25%.