Македонская правящая коалиция разделилась из-за граф в переписи населения

Тирана, , 15:50 — REGNUM Новым предметом горячих политических споров в Македонии стало наличие определенных граф в листках предстоящей переписи населения.

Министр обороны республики Северная Македония Радмила Шечеринска, заявила, что задачей переписи населения является не разделение по этническому признаку, а информация о точном числе жителей, поскольку, по ее словам, Македония мало-помалу пустеет.

Однако, как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», ведущая оппозиционная партия ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя Македонская Революционная Организация — Демократическая Партия за Македонское Национальное Единство) считает, что этническая принадлежность крайне важна при переписи населения.

Глава Союза за албанцев Зиадин Селя пошел дальше и заявил, что албанские политические партии опротестуют перепись населения, если последняя не будет содержать информацию об этнической и религиозной принадлежности граждан. По его словам, свободное заявление о своей этнической и религиозной принадлежности соответствует всеобщим правам человекам.

Представители албанского движения «Беса» разделяют данный подход и заявляют, что власти должны располагать точными сведениями об этнической принадлежности населения:

«Перепись населения должна проходить также на религиозной основе, поскольку мы сами включили в Конституцию указание о необходимости реализации определенных прав этнических меньшинств. Они должны оставаться в соответствии со стандартами, которые мы имеем. Мы не должны устраивать кампании, чтобы доказывать численность представителей той или иной национальности, потому что только официальная перепись с числами и этническим составом покажет процент, как это всегда было в Македонии», — заявил представитель движения «Беса» Фадиль Зендели.