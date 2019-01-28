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МИД Франции об отношениях с Польшей: «Мы хотим продолжить диалог»

Политика

Министр по европейским делам при МИД Франции прибыла с визитом в Варшаву

Варшава, 28 января 2019, 14:54 — REGNUM  Президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшее время посетит Польшу. Об этом, как сообщает Le Figaro, заявила Натали Луазо, министр по европейским делам при МИД Франции.

«Мы хотим хороших отношений, мы хотим продолжить диалог, отсюда и намерение президента Эммануэля Макрона посетить Польшу в ближайшие месяцы», — заявила Натали Луазо 28 января 2019 года во время визита в Варшаву.

В повестку дня переговоров Натали Луазо с польскими официальными лицами, ее коллегой по европейским делам Конрадом Шимански и главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем, входит весь спектр европейских вопросов, включая Brexit, бюджет Европейского союза, налогообложение крупных интернет магазинов, кибербезопасность и миграционный кризис.

Издание отмечает, что Конрад Шимански выразил готовность Польши улучшить отношения с Францией.

Напомним, французско-польские отношения испортились в 2016 году, когда Польша расторгла крупный контракт на покупку военных вертолетов Caracal.

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Политическая жизнь Франции
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