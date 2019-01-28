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Македонская оппозиция требует проведения досрочных парламентских выборов

Политика

Оппозиционная македонская партия ВМРО требует проведения досрочных парламентских выборов и создания технического правительства

Тирана, 28 января 2019, 16:57 — REGNUM  27 января глава ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство) Християн Мисцоски заявил, что 28 января его партия потребует роспуска парламента и создания технического правительства для проведения досрочных парламентских президентских выборов.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Мицкоски заявил, что подобными мерами ВМРО надеется предотвратить развал Македонии, инициированный премьером страны Зораном Заевым и правящей партией СДСМ (Социал-демократический союз Македонии):

«Македония под управлением Зорана Заева и СДСМ прекращает существование, из-за чего было проведено заседание центрального комитета».

Также Мицкоски заявил, что настало время для реформ, проведение которых Заев откладывает уже два года, и, вообще, «пришло время исправить ошибки, совершенные правительством СДСМ в течение двух лет».

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Зарубежная хроника
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