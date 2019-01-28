Косово: Сербия принуждает отзывать признание Косово с помощью давления

Приштина, , 15:33 — REGNUM 27 января на официальном сайте министерства иностранных дел (МИД) Косово была размещена информация о том, что республика Косово признана 116 государствами. Сербия же сообщает о том, что уже 13 стран отозвали признание Косово. Так, 21 января отозвала признание республика Палау.

Выступая в эфире передачи «Ekonomia Online», глава комиссии Кувенда (парламента) Косово по иностранным делам Вьоса Османи заявила, что несоответствие между данными косовского и сербского МИДов объясняется некачественной работой косовского МИДа. В продолжение данной темы Османи констатировала «тотальную несогласованность» между МИД Косово, правительственными ведомствами и администрацией президента в сфере внешней политики.

Вместе с тем ключевой проблемой Османи назвала то, что президент Косово Хашим Тачи, открыв тему территориального обмена между Косово и Сербией, позволил Сербии манипулировать теми, преимущественно малыми, государствами, для которых вопрос об изменении границ является болезненным. Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», Османи подчеркнула, что Сербия не считает средств, стремясь добиться своей цели.

По словам косовского политика, в данных условиях МИД страны должен выработать стратегию для предотвращения дальнейшего отзыва признаний. Важным элементом стратегии должно стать, конечно же, обращение за поддержкой к стратегическим партнерам — США, Германии, Великобритании, Франции, Италии и другим странам ЕС.