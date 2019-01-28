Угольные электростанции Германии должны прекратить работу к 2038 году

Берлин, , 14:49 — REGNUM Последняя угольная электростанция Германии должна прекратить свою работу не позднее 2038 года. Такое решение озвучила специальная правительственная комиссия, созданная для выработки рекомендаций по постепенному отказу от производства энергии из угля, передает канал n-tv.

Комиссия приняла решение о закрытии угольных электростанций в минувшие выходные 26−27 января после 21-часового заседания. Из 28 членов органа против резолюции проголосовал только один.

Комиссия договорилась, что пострадавшие от отказа от угля федеральные земли получат экономическую помощь в размере €40 млрд. до 2040 года.

От атомной энергетики Германия также отказалась: последняя АЭС должна быть отключена к 2022 году. Однако отказ от добычи и переработки угля должен быть ускорен, иначе страна не выполнит своих планов по переходу на экологически чистые способы производства электроэнергии.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря в Германии в Рурском каменноугольном бассейне была торжественно закрыта последняя угольная шахта. Теперь страна будет закупать уголь для своих нужд из-за рубежа.

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