Британский дипломат призвал Ирак избавиться от зависимости от Ирана

Багдад, , 14:34 — REGNUM Министр Великобритании по вопросам Ближнего Востока Алистер Берт заявил, что Ирак должен избавиться от экономической зависимости от Ирана, сообщает 28 января Al Arabia.

Данное заявление было сказано в контексте заявления президента США Дональда Трампа о выводе американских войск из Сирии. Многие эксперты опасаются, что Вашингтон примет аналогичные решения по Ираку.

Если это произойдет, то Иран может усилить свой контроль над Ираном, что крайне не выгодно некоторым американским союзникам.

«Надеяться на то, что Иран не будет усиливать свое влияние в Ираке — это фантастическая иллюзия», — отметил Берт.

Напомним, население Ирака примерно на 60% состоит из мусульман, исповедующих ислам шиитского толка, также власть в стране принадлежит преимущественно шиитам, что естественным образом сближает Багдад с шиитским Ираном. Данный факт вызывает опасение у региональных противников Ирана, таких как Израиль и Саудовская Аравия.

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