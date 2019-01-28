Европейские лидеры объединились, для признания Гуайдо президентом Венесуэлы

Мадрид, , 14:32 — REGNUM Четыре крупных государства ЕС — Испания, затем Франция, Германия и Соединенное королевство — сделали в минувшую субботу, 26 января, решительный совместный шаг к признанию оппозиционного лидера Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы, пишет испанское издание El Pais.

Четыре страны предложили Николасу Мадуро срок в восемь дней для проведения выборов, в противном случае они признают Гуайдо. И хотя эти государства зашли дальше других, все 28 членов Евросоюза смогли достичь единодушного согласия насчет необходимости голосования в ближайшие дни.

Субботнее заявление ознаменовало крупный политический сдвиг, произошедший в сердце ЕС, который до сегодняшнего момента избегал признания полномочий лидера венесуэльского парламента в отличие от США, Канады и ряда стран Латинской Америки, в числе которых все наиболее крупные, кроме Мексики: Бразилия, Аргентина и Колумбия.

Гуайдо провозгласил себя временным президентом Венесуэлы 23 января в ходе массовой демонстрации в Каракасе. Оппозиционное движение считает, что Мадуро занимает свой пост незаконно, поскольку его победа на последних выборах в мае 2018 года была достигнута «мошенническим образом». Преемник Уго Чавеса принес присягу, ознаменовавшую начало его второго срока, 10 января.

После самопровозглашения Гуайдо скоординированные шаги лидеров Евросоюза, за исключением Италии, следовали каскадом. Первой была Испания, подчеркивает El Pais, куда премьер-министр Педро Санчес срочно вернулся из Давоса, чтобы сделать заявление. За ней последовали Франция, Германия и Великобритания. Эти четыре страны объявили Мадуро ультиматум, не дожидаясь появления единой позиции ЕС: председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо будет признан президентом, если в течение восьми дней в Венесуэле не пройдут прозрачные свободные выборы.

Санчес выразился вполне однозначно в своем выступлении во дворце Монклоа: «Мы не стремимся к назначению или свержению правительств, мы хотим демократии и свободных прозрачных выборов в Венесуэле». Он также отметил, что эта страна в течение многих лет переживала «тяжелейший экономический, политический и общественный кризис», а Испания «всегда играла ведущую роль в формировании позиции Евросоюза» насчет венесуэльского вопроса.

Окружение испанского премьер-министра заверило, что его заявление равнозначно фактическому признанию Гуайдо, так как можно быть почти уверенными, что Мадуро не проведет голосования на этой неделе. В ответ лидер венесуэльской оппозиции поблагодарил Испанию и другие европейские страны. «В ЕС продолжается движение в сторону признания и полной поддержки нашей законной и конституционной борьбы. Мы благодарны за слова и обязательство, взятое на себя председателем правительства Испании», — написал Хуан Гуайдо в Twitter.

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Что касается Николаса Мадуро, то он, как и ожидалось, бросил вызов Евросоюзу и в воскресенье, 27 января, подчеркнул, что безоговорочно отвергает любые сроки, которые ставят перед ним для проведения выборов, информирует испанское СМИ.

Напомним, что не все страны ЕС единодушно поддержали призыв Великобритании, Испании, Франции и Германии к проведению повторных выборов.