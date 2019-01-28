Лавров заявил о готовности РФ укреплять доверие в Центральной Азии

Москва, , 14:31 — REGNUM Усилия, направленные на укрепление доверия и взаимопонимания в Центральной Азии, поддерживают в Российской Федерации. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Казахстана Бейбутом Атамкуловым.

«Подчеркнули готовность РФ активно способствовать эффективности таких усилий», — заявил Лавров.

Глава МИД РФ добавил, что Москва поддерживает предпринимаемые шаги государств Центральной Азии по решению накопившихся вопросов.

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