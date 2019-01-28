Понедельник, 28 Января 2019 года
14:31:59 МСК

Лавров заявил о готовности РФ укреплять доверие в Центральной Азии

Политика

Москва поддерживает предпринимаемые шаги государств Центральной Азии по решению накопившихся вопросов

Москва, 28 января 2019, 14:31 — REGNUM  Усилия, направленные на укрепление доверия и взаимопонимания в Центральной Азии, поддерживают в Российской Федерации. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Казахстана Бейбутом Атамкуловым.

«Подчеркнули готовность РФ активно способствовать эффективности таких усилий», — заявил Лавров.

Глава МИД РФ добавил, что Москва поддерживает предпринимаемые шаги государств Центральной Азии по решению накопившихся вопросов.

Читайте также: Лавров посетил Марокко и обсудил международное сотрудничество

А также: Россия и Турция ищут пути решения ситуации в Идлибе — Лавров

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
МИД России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить